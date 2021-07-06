Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 01:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan kamyon otomobilleri sürükledi
[Fotoğraf: İHA]
Suudi Arabistan'da freni boşalan tır faciaya neden oldu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçları önüne alarak sürükleyen kamyon yan yatarak durabildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde bulunan Muhayil’de freni boşalan varil yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçları sürükledi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
El Dhars semtinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara hızla çarpan kamyon daha sonra yan yatarak durabildi.
Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Etiketler: Suudi Arabistan Trafik Kazası
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