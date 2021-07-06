Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'nde SİHA paniği yaşandı.

Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan bazı SİHA'ların ABD güçleri tarafından füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü aktardı.

SİHA'lara karşı füze savunma sisteminin harekete geçtiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Olay sırasında elçilik etrafında siren sesleri de duyuldu. Herhangi bir can kaybı ya da hasarın bildirilmediği açıklandı.

Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD Askeri Üssü Ayn el-Esed'e de dün roketli saldırı düzenlenmişti.