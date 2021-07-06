Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in olaydan duyduğu üzüntü dile getirilerek, "Genel Sekreter, mağdurların ailelerine, Japonya Hükümetine ve halkına derin taziyelerini iletiyor" ifadesi paylaşıldı.

4 kişi hayatını kaybetmişti

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, şiddetli yağmur nedeniyle 3 Temmuz'da meydana gelen heyelan ve taşkında, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi de kaybolmuştu.

Heyelan ve taşkında 130'dan fazla hanenin hasar gördüğü kentte, yaklaşık 20 binden fazla hane için de tahliye emri verilmişti.

Kentteki sel ve heyelanın 3'üncü gününde, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.