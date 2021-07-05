Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Pakistan ve Türkiye, askeri iş birliğini artırmada mutabık kaldı
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
Pakistan ve Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanları, eğitim ve terörle mücadele başta olmak üzere askeri iş birliğini artırma konusunda mutabık kaldı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Pakistan'da, mevkidaşı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.
Dündar ile Bacva, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğine vurgu yaptı.
Pakistan Kara Kuvvetleri komutanı ülkesinin Türkiye ile kardeşlik ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkati çekti.
Dündar ve Bacva, Türkiye ile Pakistan arasındaki eğitim ve terörle mücadele başta olmak üzere askeri iş birliğini artırma konusunda anlaştı.
Bacva, haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Etiketler: Pakistan
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