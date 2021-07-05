Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Pakistan'da, mevkidaşı Orgeneral Kamar Cavid Bacva ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Dündar ile Bacva, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğine vurgu yaptı.

Pakistan Kara Kuvvetleri komutanı ülkesinin Türkiye ile kardeşlik ilişkilerine büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Dündar ve Bacva, Türkiye ile Pakistan arasındaki eğitim ve terörle mücadele başta olmak üzere askeri iş birliğini artırma konusunda anlaştı.

Bacva, haziranda Türkiye'yi ziyaret etmişti.