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Dünya
AA 10.06.2025 19:07

Fransız Senatosu, "hızlı moda" karşıtı tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etti

Fransız Parlamentosunun üst kanadı Senatoda, hızlı modayla (fast fashion) mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısı kabul edildi.

Fransız Senatosu, "hızlı moda" karşıtı tasarıyı ezici çoğunlukla kabul etti

Senato Genel Kurulunda, hızlı modayla mücadeleye yönelik tasarı görüşüldü.

Çevreyi en çok kirleten firmalara yönelik cezaların verilmesini kapsayan tasarı, 1 "hayır" oyuna karşı 337 "evet" oyuyla kabul edildi. Oturumda 3 senatör ise çekimser oy kullandı.

İktidar kanadından Ufuklar (Horizons) partisinden Milletvekili Anne-Cecile Violland'nun Ocak 2024'te Meclise sunduğu tasarı, hızlı moda sektörünün önde gelen çevrim içi ticaret platformlarına belirli yükümlülüklere uyma şartı getirilmesini öngörüyor.

Tasarıyla, hızlı moda sektöründeki üretici firmaların sattıkları kıyafetlerin çevreye yönelik etkileri hakkında tüketiciler nezdinde farkındalık oluşturması gerekecek.

Üreticilerin sattıkları kıyafetlerin çevreye etkisi ve üretim koşullarını dikkate alarak "çevre katkı payı" sistemi oluşturulmasını öngören tasarıyla, ödenmesi gereken bu meblağ 2025'te ürün başı en az 5 avro, 2030'da ise en az 10 avro olabilecek.

Tasarı, "kısa ömürlü modaya" ilişkin her türlü reklama yasak getirilmesini ve bu moda tanımına uyan kıyafetlerin reklamını yapan influencerların cezalandırılmasını öngörüyor.

Dünya genelinde en büyük çevrim içi Asya merkezli ticaret platformlarından ikisi, tasarının hedefinde bulunan hızlı moda devleri arasında yer alıyor.

Geçen sene mart ayında parlamentonun alt kanadı Meclis tarafından da kabul edilen tasarıyla ilgili ortak bir metinde anlaşmaya varılması için karma komisyonu oluşturan 7 senatör ve 7 milletvekili bir araya gelecek.

Fransa'da tasarının Parlamento tarafından kabul edilmesi için Meclis ve Senatonun aynı tasarı metni üzerinde anlaşmaya varması gerekiyor.

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