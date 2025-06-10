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Dünya
AA 10.06.2025 18:51

Dünya Bankası: Küresel ekonomi, 2008'den bu yana en zayıf dönemini yaşayacak

Dünya Bankası, artan ticaret gerilimleri ve politika belirsizliği nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yıl, küresel resesyonlar hariç tutulduğunda, 2008'den bu yana en yavaş hızına düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Dünya Bankası: Küresel ekonomi, 2008'den bu yana en zayıf dönemini yaşayacak

Banka, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısını yayımladı.

Raporda, tüm bölgeler ve gelir gruplarında olmak üzere neredeyse ekonomilerin yüzde 70'inde büyüme tahminlerinin aşağı çekildiği belirtildi.

Bankanın raporunda, artan ticaret gerilimleri ve politika belirsizliği nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yıl, küresel resesyonlar hariç tutulduğunda, 2008'den bu yana en yavaş hızına düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Küresel bir resesyon beklenmiyor

Küresel ekonomik büyümenin 2025'te yavaşlayarak yüzde 2,3'e gerilemesinin beklendiği belirtilen raporda, bu oranın yıl başında öngörülen seviyeden neredeyse yarım puan daha düşük olduğu kaydedildi.

Raporda, dünya ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,4 ve 2027'de yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Dünya Bankası, ocak ayında yayımladığı tahminlerinde, küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, küresel bir resesyon beklenmediği, ancak gelecek iki yıl için yapılan tahminler gerçekleşirse 2020'lerin ilk yedi yılında dünya ekonomisinin, 1960'lardan bu yana hiçbir on yılın başında olmadığı kadar yavaş büyüyeceği ifade edildi.

Gelişmekte olan ekonomilerin neredeyse yüzde 60'ında büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Ekonomik büyümenin bu yıl tüm gelişmekte olan ekonomilerin neredeyse yüzde 60'ında yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, 2025'te ortalama yüzde 3,8 olmasının ardından 2026 ve 2027'de ortalama yüzde 3,9'a yükselmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, gelişmiş ekonomilerin ise bu yıl yüzde 1,2, gelecek yıl yüzde 1,4 ve 2027'de 1,5 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Bankanın raporunda, yavaşlayan büyümenin, gelişmekte olan ekonomilerin istihdam yaratma, aşırı yoksulluğu azaltma ve kişi başına gelirde gelişmiş ekonomilerle aradaki farkı kapatma çabalarını engelleyeceği ifade edildi.

Gümrük tarifelerindeki artışlar ve sıkı iş gücü piyasalarının küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret edilen raporda, 2025'te ortalama yüzde 2,9 olması öngörülen küresel enflasyonun hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

ABD ve Avro Bölgesi'nin büyüme tahminleri düşürüldü

Ülkelerin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 2,3'ten 1,4'e ve gelecek yıla ilişkin tahminin yüzde 2'den 1,6'ya düşürüldüğü belirtildi. Ülke ekonomisinin 2027'de yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1'den 0,7'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den 0,8'e indirildiği bildirildi. Avro Bölgesi ekonomisinin 2027'de yüzde 1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Çin ekonomisinin büyüme tahminlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmezken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5, gelecek yıl yüzde 4 ve 2027'de yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yukarı yönlü revizyon

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisi için bu yıl öngörülen görece ılımlı büyümenin sıkı para politikası, beklenen mali konsolidasyon ve artan belirsizlik ortamında zayıf küresel ekonomik aktivitenin etkilerini yansıttığı belirtilen raporda, bu yılki büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun ise büyük ölçüde 2024'ün dördüncü çeyreğinde beklenenden güçlü gerçekleşen büyüme ve küresel petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığı aktarıldı.

Raporda, 2026 ve 2027'de özel tüketimin, devam eden dezenflasyonun da desteğiyle büyümenin ana itici gücü olmaya devam etmesinin beklendiği, ancak ihracat büyümesinin, liranın reel olarak değer kazanması, Avro Bölgesi'ndeki zayıf talep ve büyük ekonomilerde ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle sınırlı kalacağının öngörüldüğü belirtildi.

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