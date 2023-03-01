Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransız polisi Manş Denizi kıyısında 850 kilogram kokain ele geçirdi
[Fotograf: Reuters]
Fransa'da Manş Denizi kıyısına vurmuş 850 kilogram kokainin polis tarafından ele geçirildiği duyuruldu.
Fransız yetkililerinin açıklamasında, polisin uyuşturucuyu Cotentin Yarımadası'ndaki Reville bölgesinin Manş Denizi kıyısında bulduğu duyuruldu.
Açıklamada, uyuşturucunun bir iple birbirine bağlanmış iki büyük paket halinde bulunduğu ve toplamda 850 kilogram olduğu aktarıldı.
Bölgedeki sahillerde yılda bir veya iki kez uyuşturucu bulunduğu, ancak ilk kez bu kadar yüksek miktarda kokain ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polisin araştırma başlattığı ifade edildi.
Etiketler: Fransa Uyuşturucu
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