Fransız yetkililerinin açıklamasında, polisin uyuşturucuyu Cotentin Yarımadası'ndaki Reville bölgesinin Manş Denizi kıyısında bulduğu duyuruldu.

Açıklamada, uyuşturucunun bir iple birbirine bağlanmış iki büyük paket halinde bulunduğu ve toplamda 850 kilogram olduğu aktarıldı.

Bölgedeki sahillerde yılda bir veya iki kez uyuşturucu bulunduğu, ancak ilk kez bu kadar yüksek miktarda kokain ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, polisin araştırma başlattığı ifade edildi.