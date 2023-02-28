ABD’de Türk Amerikan toplumu ve Amerikalıların bağışladığı binlerce ton yardım malzemesinin Washington Büyükelçiliği Koordinasyonunda yurda sevkiyatı devam ediyor.

Şimdiye kadar 1500 tondan fazla yardım malzemesi Türkiye’de depremden etkilenenlere gönderildi.

Depremlerden birkaç saat sonra kameraların karşısına geçerek yardım faaliyetini başlatan Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, bu süreçte yaşananları TRT Haber’e anlattı.

Deprem sonrası 4. kategori yardım çağrısı üzerine harekete geçildi

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 4. Kategori yardım çağrısı yapılınca büyükelçilik ve başkonsolosluklarla birlikte ayni ve nakdi yardımları harekete geçirdiklerini söyledi.

Türk Amerikan toplumunun ve derneklerin de derhal harekete geçtiğini belirten Büyükelçi Mercan ayni yardımların diplomatik misyonlarda toplandığını kaydetti.

Türkler ve Türk Amerikan toplumundan çok sayıda gönüllünün yardım malzemelerini kategorilere ayırdığını belirten Büyükelçi Mercan ilaç ve çadır gibi çok acil ihtiyaç duyulan malzemeleri, mutfak ve sahra hastanesi gibi büyük ebatlı yardım malzemelerini de temin ettiklerini belirtti.

Türk Amerikan toplumundan iş insanları depremzedeler için seferber oldu

Büyükelçi Mercan Türk Amerikan toplumuna mensup iş insanlarının; toplanan büyük miktarda yardımın belli bir düzen içinde sevk edilebilmesi için depolarını açtığını belirtti.

Yardımların ilk etapta Türk Havayollarına ait tarifeli uçaklar ve Atlas özel kargo uçağı ile sevk edildiğini belirten Büyükelçi Mercan yardımların çok büyük miktara ulaşması sebebiyle gemi ile sevkiyatı da harekete geçirmek için gemicilik sektöründe faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla irtibat kurduklarını söyledi.

Bu amaçla Turkon Şirketine ait konteyner gemisi ile ilk etapta 434 ton yardım malzemesi New Jersey, Virginia ve Georgia eyaletlerinden aldığı malzemelerle Mersin Limanı’na hareket etti. Geminin mart ayının ikinci haftası Mersin Limanı’na ulaşması öngörülüyor.

Büyükelçi Mercan, yardım malzemelerinin havaalanı ve limanlara sevkini ise, ABD’de özellikle taşımacılık işinde tecrübe sahibi olan Ahıska Türkleri’nin gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyükelçi Mercan; gerek bağışlanan malzemeler, gerek havalimanına tırlarla sevkiyat gerekse hava ve denizyolu ile sevkiyatta hiçbir kişi ve kuruluşun tek kuruş para almadığını hatırlattı.

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de TRT Haber’e yaptığı açıklamada, Chicago ve Boston Başkolsolusluklarında toplanan yardımların New York Başkonsolosluğu koordinasyonunda Türkiye’de depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmekte olduğunu kaydetti.

Washington Büyükelçisi Mercan, ABD’deki Türk diplomatik misyonlarının Türk Havayolları’nın seferinin olduğu şehirlerde de yardım faaliyetlerini koordine ettiğini hatırlattı.

Büyükelçi Mercan Türk Amerikan toplumunun her kesimden bütün dernek ve kuruluşlarıyla seferber olduğunu kaydederek “binlerce insan gece gündüz demeden çalışarak binlerce tonluk malzemeyi denizaşırı taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD yetkili makamları ve yardım kuruluşları derhal harekete geçti

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ABD yetkili makamları ve yardım kuruluşlarının da felaketten hemen sonra destek mesajları ile birlikte yardım faaliyetlerine başladığını hatırlattı.

Büyükelçi Mercan Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan hemen kendisiyle irtibata geçildiğini ABD arama kurtarma ekipleri ve yardım kuruluşlarının harekete geçirildiğini hatırlatarak “yaşadığımız felaket bizim gördüğümüz en büyük felaket Amerikalılar da bunu hissettiler” ifadesini kullandı.

ABD’de yaşayan Türkler ve Amerikalıların yardım seferberliği devam ediyor.

Toplanan yardımlar ABD’deki Türk diplomatik misyonlarının koordinasyonunda hava ve denizyolu ile depremzedelere ulaştırılıyor.