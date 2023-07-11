Fransız milletvekili Portes, İçişleri Bakanı Darmanin'i "polis şiddetinin bakanı" olarak görüyor

Ulusal Meclis'te hükümete soru faslında, 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için 8 Haziran'da Paris'te düzenlenen yasaklı gösteri görüşüldü.

Milletvekili Portes, İçişleri Bakanı Darmanin'i barışçıl bir gösterinin düzenlenmesini engellemekle suçladı.

Portes, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümetinde, ırkçılık karşıtı gösterilerin yasaklandığına ancak Nazilerin yürüyüş düzenleyebildiğine işaret etti.

Darmanin'in içişleri bakanından ziyade "polis şiddetinin bakanı" olduğu değerlendirmesini yapan Portes, gösterilerde görev alan Çevik Kuvvet birimi BRAV-M'nin feshedilmesini talep etti.

İktidar kanadından gösteriye katılan milletvekillerine yaptırım çağrısı

İktidar kanadı siyasetçileri, bazı muhalefet milletvekillerinin 8 Haziran'daki gösteriye katılmalarına ve bu protestoda polis karşıtı sloganlar atılmasına tepki gösterdi.

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, iktidar kanadını oluşturan 3 siyasi partinin başkanvekilleri Aurore Berge, Jean-Paul Mattei ve Laurent Marcangeli, Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'e yazdıkları mektupta, gösteriye katılan 10 milletvekili hakkında yaptırım uygulanmasını talep etti.

Mektupta, Meclis iç tüzüğünün 70. maddesine göre, kamu düzenini bozan gösterilere katılan meclis üyeleri hakkında disiplin cezası verilebileceği hatırlatıldı.

Gösteride ne olmuştu?

Resmi makamların yasaklamasına rağmen Paris'te 8 Haziran'da düzenlenen gösteride 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis, bazı göstericileri dağılmadıkları için darp etmişti ve görüntü almak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulunmuştu.

Adama Traore, jandarma aracında hayatını kaybetmişti

Traore, 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.

Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.