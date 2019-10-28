Rönesans öncesi dönemin önemli sanatçılarından Cimabue’ye ait olan ve bulunduğu zaman 6 milyon euro civarında değer biçilen “İsa ile alay” isimli tablo 24 milyon euroya (yaklaşık 153 milyon TL) satıldı.

Açık artırma usulüyle satışa çıkarılan tablonun alıcısının kimliği açıklanmadı.

Tablonun, 24 milyon euroluk satış fiyatıyla Orta Çağ dönemi eserleri arasında yeni bir rekoru elde ettiği belirtildi.

Sanat uzmanı Eric Turquin, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği demeçte tablonun “aynı elden çıktığını” ifade ederek eserin Cimabue’ye ait olduğunu teyit etmişti.

Cimabue’nin eserlerinde ağırlıklı olarak Bizans dönemi etkileri görüldüğü biliniyor.

Kaynak: BBC News