Adanın bağlı olduğu Sihanoukville vilayetinin Emniyet Müdürü Çuon Narin, yaptığı açıklamada, dalgıçlar, polisler, donanma askerleri ve yerel gönüllülerden oluşan 150 kişilik ekibin çarşamba gününden bu yana haber alınmayan 21 yaşındaki İngiliz vatandaşı Amelia Bambridge'i bulmak üzere çalıştığını belirtti.

Çuon, Bambridge'i bulmak üzere, genç kadının çantasının bulunduğu plajın çevresinde, denizde ve ormanda arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bambridge, çarşamba gecesi adada turistlerin yer aldığı bir partiye katıldıktan sonra kaybolmuştu. Kadının ertesi sabah ayrılma işlemleri için oteline dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlamıştı.

İçinde telefon, para ve kredi kartları olan Bambridge'e ait çanta, partinin yapıldığı yerin yakınında bir sahilde bulunmuştu.

Kaynak: AA