Dünya
Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar 7 can aldı28 Ekim 2019 Pazartesi 15:10 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:14
Suudi Arabistan'ın kuzeydoğusunda dört gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan Sivil Savunma Biriminin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkenin kuzeydoğusundaki Hafar el-Batin kentinden bin 176 ihbar alındığı belirtildi.
Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11'inin yaralandığı, 16 kişinin tahliye edildiği kaydedilen paylaşımda, yağışlar nedeniyle 40 aracın ve 3 evin zarar gördüğü aktarıldı.
Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma İdaresinin raporuna göre, ülkenin kuzeydoğusunda bugün yağışlara kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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