Fransız halkının yarısından fazlası, ülkede devam eden ve bazen şiddet olaylarına sahne olan sarı yeleklilerin hükümet karşıtı protestolarının sona ermesini istiyor.

Elabe araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 56'sı hareketin protestolarının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Anket sonuçları, bir ay öncesine göre 11 puanlık bir artış göstererek, ilk defa protestoların sona ermesini isteyenler çoğunlukta oldu.

Protestolar

Akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. 8 bin 400 kişinin gözaltına alındı, bin 796 kişiye hapis cezası verildi.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmıştı. Polis, eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: Reuters