Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Bakanlıkta Belediye Başkanları Derneği Başkanı François Baroin ve bazı büyükşehirlerin belediye başkanları ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, "Sarı Yelekliler"in eylemleri nedeniyle maddi zarara uğrayan esnafların durumunu ele aldıklarını kaydeden Le Maire, gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadığını söyledi.

Le Maire, protestolar nedeniyle zarara uğrayan esnaf ve şehirlere maddi yardım içeren eylem planı hazırladıklarını ve 2-3 hafta içerisinde Başbakan Edouard Philippe'e sunacağını belirtti.

Bu eylem planını en kısa zamanda hayata geçirmek istediklerini ifade eden Le Maire, eylemler nedeniyle esnafların zararının yüzde 20-40, gösterilerin olduğu gün mağazasını kapatmak zorunda olanların kaybının ise yüzde 60 olduğunu aktardı.

Protestolar nedeniyle işsiz kalanların devlete maliyeti 38 milyon euro

Toulouse Belediye Başkanı Jean-Luc Moudenc ise yaptığı konuşmada, birçok şehirde gösterilerde çevrede oluşan zararların maliyetinin 30 milyon euro'dan fazla olduğunu kaydederek, hükümetten bu masrafları karşılamalarını istedi.

Fransa'da protesto gösterileri ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Eylemler nedeniyle işsiz kalan kişi sayısı 72 bin 675'e yükselirken, bunun devlete maliyeti 38 milyon euro oldu.

Gösteriler nedeniyle mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar euro'yu geçerken, gıda sektörü yaklaşık 13 milyar euro zarar etmişti. Eylemlerdeki şiddet olayları nedeniyle ülkede 6 bin araç, ofis ve evde 100-200 milyon euro'luk hasar oluşmuştu.

Gösteriler nedeniyle aralıkta Paris'e yapılacak uluslararası uçuşlarda yüzde 5-10 düşüş yaşanırken, 2019'un ilk 3 ayı için Paris'e uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 gerileme olmuştu.

Protestolar

Akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. 6 binden fazla kişi gözaltına alındı, bin 796 kişiye hapis cezası verildi.

Protestolarda polisle eylemciler zaman zaman çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar düzenlenmiş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmıştı. Polis, eylemcilere sert müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA