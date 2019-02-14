Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme, Belçika ve Magnetrol şirketinin AB Komisyonu'na karşı açtığı davayı karara bağladı.
Mahkeme, Belçika tarafından sağlanan vergi muafiyetlerine ilişkin AB Komisyonu kararının iptal edilmesine hükmetti.
Belçika'da çok uluslu şirketlerin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından yasa dışı bulunmuştu.
AB Komisyonu, Belçika'daki vergi sisteminden faydalanmış 35 şirketten 700 milyon euro'luk ödenmemiş verginin toplamasını talep etmişti.
Kaynak: AA