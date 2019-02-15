Bu yıl 55'incisi düzenlenecek ve 17 Şubat'a kadar sürecek konferans, Bavyera eyaletine bağlı Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde yapılacak.

MSC 2019'un gündeminde, özellikle ''Brexit'', ''Avrupa'da yükselen aşırı milliyetçilik'', "Avrupa Birliği'nin (AB) kendini savunması", "Transatlantik iş birliği" ve "Dünyanın büyükleri arasında büyük güç rekabetinin yeni dönemi ve olası etkileri" yer alıyor.

Siyaset, ekonomi, askeri ve istihbarat alanlarının üst düzey temsilcilerini buluşturan konferansa bu yıl 35 hükümet ve devlet başkanı ile 50'den fazla dışişleri bakanı, 30 savunma bakanının katılması bekleniyor.

Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu binin üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

MSC 2019'da AB güvenlik politikasının geleceği, Rusya, Ukrayna, Orta Doğu ve Çin ile ilgili konuların yanı sıra iklim değişikliğinin güvenlik üzerine etkileri tartışılacak.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edecek

Liderlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 günlük konferansa Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi liderler katılacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası İcra Kurulu geçici Başkanı Kristalina Georgieva ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley ve Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende de konferansa katılacaklar arasında bulunuyor.

MSC 2019'un, çeşitli ülkelerin istihbarat servislerinin üst yöneticilerinin de buluşmasına sahne olması beklenirken, Almanya'nın ev sahibi ülke olarak başta dışişleri ve savunma bakanları olmak üzere 6 bakan ve 45'ten fazla milletvekiliyle katılması öngörülüyor.

Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılacağı konferansa, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ve Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen de iştirak edecek.

Gündemde ticaret savaşları da var

Dışişleri, güvenlik, transatlantik ittifak, silahların kontrolü ve savunma politikalarında iş birliği konularının görüşüldüğü konferansta bu yıl ticaret ve güvenlik politikası arasındaki etkileşim, iklim değişikliğinin veya teknolojik yeniliğin uluslararası güvenlik üzerindeki etkisi de masaya yatırılacak.

Konferans kapsamında katılımcılar, çok sayıda ikili görüşme yapacak.

Ana başlıklarından birinin siber savaş olacağı konferansta, enerji, kuzey kutbu, sağlık, teknoloji ve Avrupa savunması konulu yan etkinlikler düzenlenecek.

BM, Afrika Birliği, AGİT veya NATO da dahil olmak üzere pek çok uluslararası kurum fikir atölyesi çalışmaları için MGK19 platformunu kullanacak. Konferansta, "Soğuk Savaş'tan Yıldız Savaşlarına: Uzayda Silahlanma Yarışı ile nasıl mücadele edilir?" başlıklı etkinlik halka açık yapılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun, Rusya'nın ülkesindeki seçimlere müdahalede bulunup bulunmadığına ilişkin sunum yapmasının beklendiği konferans kapsamında, Münih Belediyesi katılımcılar onuruna resepsiyon verecek.

Geniş güvenlik önlemleri

Konferans süresince Bayerischer Hof Oteli çevresinde geniş güvenlik önemleri alınacak.

Etkinliğin güvenliğini sağlamak için yaklaşık 4 bin 400 polis görev yapacak. Polise 200'ün üstünde asker destek verecek. Otel çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak.

Münih kent merkezinde 16 Şubat Cumartesi günü NATO karşıtları ve sol grupların 20'den fazla gösteri yapması bekleniyor. Gösteriler, otel etrafındaki güvenlik çemberinin dışında düzenlenecek.

Konferansın geçmişi

Münih'te ilk defa 1963'te "Uluslararası Askeri Bilimler Buluşması" adı düzenlenen konferans, o dönemde daha çok Almanya, ABD ve NATO üyelerinden katılım olduğu için "Transatlantik Aile Buluşması" olarak adlandırılıyordu.

1994'ten sonra "Güvenlik Politikaları İçin Münih Konferansı" adıyla yapılan buluşma, 2008'de "Münih Güvenlik Konferansı" adını aldı. İlk yıllarda 60 katılımcı ile sınırlı tutulan konferans, 1999'dan sonra Avrupa'nın doğusundaki ülkelerden, Hindistan, Japonya ve Çin'den katılımcılara da açıldı.

Konferans, 1991'deki Körfez Savaşı ve 1997'deki başkan değişimi hariç her yıl düzenli olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA



