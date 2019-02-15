İngiltere hükümet sözcüsü, Başbakan Theresa May'in, parlamentoda yapılan sembolik oylamada, hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önergenin reddedilmesinin ardından, Brexit anlaşmasında değişiklik yapmak için çabalamaya devam edeceğini açıkladı.

Sözcü, 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmanın gerçekleştirilebilmesi için hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, May'in, Muhafazakar milletvekillerinin hala anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediklerine inandığını söyledi.

Yeniden müzakere parlamentoda reddedildi

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada, hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önerge reddedildi.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, hükümetin, Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere sürecine destek veren önerge, 258'e karşı 303 oyla reddedildi.

Bu, Başbakan Theresa May'in, Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta 202'ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından aldığı ikinci büyük yenilgi oldu.

May, AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin, ''tedbir maddesi''nin AB ile yeniden müzakere etmeye çalışıyordu.

Başbakan May'in bu akşam aldığı yenilgide, anlaşmanın bu maddesine karşı çıkan sert Brexit yanlısı Muhafazakar Parti'li milletvekillerinin çekimser oy kullanması etkili oldu.

Kaynak: Reuters