Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, Roma büyükelçisinin bugün görevinin başına döndüğünü açıkladı.

Büyükelçi, geçtiğimiz hafta İtalya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun hükümet karşıtı Sarı Yelekli protestocularla görüşmesinin ardından çekilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu görüşmenin görüşmesinin kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Avrupa'da "Sarı Yelekliler" krizi devam ediyor. İtalya Başbakan Yardımcısının Sarı Yelekliler'le buluşması sonrasında Fransa, Roma büyükelçisini geri çekti. Yaşanan krizi TRT Haber Özel Haberler Koordinatörü Mehmet Kancı @trthaber'e değerlendirdi.https://t.co/nGYLCmFrKu pic.twitter.com/y5lfxmXQOi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Şubat 2019

Ne olmuştu?

İtalya'da iktidar ortağı Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Di Maio, Paris yakınlarında Fransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuş, paylaştığı İtalyanca Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" demişti.

Ayrıca Sarı Yelekliler liderlerinden Christophe Chalençon ve Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler listesinin başında bulunan Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Oggi con @ale_dibattista abbiamo fatto un salto in Francia e abbiamo incontrato il leader dei gilet gialli Cristophe Chalençon e i candidati alle elezioni europee della lista RIC di Ingrid Levavasseur.

Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. pic.twitter.com/G8E0ypLalX — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 5 Şubat 2019

İtalya-Fransa arasındaki "Sarı Yelekliler" krizi

İtalyan ve Fransız siyasetçilerin son haftalarda yaptıkları açıklamalar gerginliğe neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor." demişti. Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" şeklinde cevap vermişti.

Luigi Di Maio da Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözlerine karşılık, "Macron, benim ve Salvini'nin üst düzeyde olmadığımızı söylüyor. Bunun kararını İtalyan halkına bıraksın" ifadelerini kullanmıştı. Di Maio, ayrıca Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçlayıp "Sarı Yelekliler"e açık destek vermişti.

Fransa hükümeti ise, Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Diğer yandan Macron da geçen yıl haziran ayında yaptığı bir konuşmada, 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar. Tekrar ortaya çıkmalarını imkansız olarak gördüğümüz ülkelerde bile" diye eleştirmişti.

Kaynak: Reuters