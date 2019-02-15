Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Madagaskar'da büyük acil bir aşılama programına rağmen, ekim ayından bu yana en az 922 çocuğun kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama konusundaki genişletilmiş programından Dr. Katrina Kretsinger, ölümlerin resmi rakamlara dayandığını ancak şu anda mevcut 66 bin enfeksiyon bulunduğunu, dolayısıyla sayıların artış göstermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kretsinger, mevcut salgının kırılması için uzun bir yol kat edilmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Madagaskar, yüzde 47 ile en yüksek çocuk beslenme yetersizliği oranına sahip Afrika ülkesi. Dünya Sağlık Örgütü, yetersiz beslenmenin ciddi komplikasyon riskini ve kızamık enfeksiyonundan ölüm riskini artırabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü aşılama ve biyoloji direktörü Katherine O'Brien, hastalığın çocukları ölümcül zatürree veya ishalli hastalıklara karşı savunmasız bırakabileceğini söyledi.

Raporlara göre, geçen yıl 47 ülkede 82 binden fazla kızamık vakası belirlenmişti. Şu anda da ABD, Filipinler ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, kızamık salgınıyla savaşan ülkeler arasında bulunuyor.

Diğer ülkelerdeki kızamık salgınları

ABD'de de kızamık vakaları artıyor. Ülkedeki 10 eyalette, 100 kişiye kızamık teşhisi konuldu. Kızamığa yakalananların çoğunluğunu, 10 yaşın altında aşı yapılmamış çocuklar oluşturuyor.

Filipinler'de hızla yayılan kızamık salgınında, ülke genelinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiği, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 4 bin 302 olduğu belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda görülen kızamık salgınında ise, yılbaşından bu yana salgın nedeniyle 7 bin 175 kızamık vakası tespit edildi, 137 çocuk ise yaşamını yitirdi. Ölenlerin çoğunun 5 yaş altı çocuklar olduğu kaydedildi. Uzmanlar, bölgedeki salgını, aşı eksikliği ve yetersiz beslenmeye bağlıyor.

Kızamık hastalığı

Kızamık, körlük ve beyin şişmesi gibi komplikasyonlara neden olabilen ve diğer hastalıklara duyarlılığı artırabilen, bulaşıcı bir virüs hastalığıdır.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarının yanında ölüme de neden olabiliyor.

Kaynak: Reuters