Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'nın güneyinde çığ felaketi: 3 ölü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Fransa'nın güneyindeki 3 bin 169 metre rakımlı bir geçitte çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Fransa’nın güneyindeki Hautes-Alpes bölgesindeki Villar-d’Arene köyü yakınlarında, 3 bin 169 metre rakımlı bir geçite sabah saatlerinde çığ düştü.
Çığın düştüğü noktanın yakınındaki Adele Planchard güvenlik kulübesi, jandarmayla irtibata geçti.
Briançon'dan bölgeye giden jandarma arama kurtarma ve sağlık ekibi, çığ altında kalan 3 kişinin cesedine ulaştı.
Fransa Meteoroloji İdaresi, ülkenin güneydoğusundaki 6 bölgede çığ tehlikesi nedeniyle sarı alarm ilan etti.
Etiketler: Fransa
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