Görüntüler beş günlük resmi tatilin yaşandığı Çin’den. Koronavirüsün çıkış noktası olmasına rağmen Çin'de, salgın sert tedbirlerle büyük oranda kontrol altına alındı.

Çinliler turistik merkezlerle eğlence mekanlarına akın etti.

Çin Seddi yoğun kalabalığın yaşandığı noktalardan biriydi. Yoğun kalabalığın yaşandığı tarihi alanda salgın önlemlerinin ihmal edildiği görüldü.

Wuhan’da kalabalık konser

Wuhan’dan gelen konser görüntülerinde de benzer manzaralar vardı. Genç yaşlı çok sayıda Çinli, salgını unutmuş gibi konsere akın etti.

Konser alanını dolduran kalabalık görüntüleri dünyanın büyük kısmında şaşkınlıkla izlendi.

Tatil boyunca yapılan seyahatler de bu durumu doğruladı. Havalimanı ve tren istasyonlarındaki kalabalık dikkat çekti. Tatil seyahatlerinin salgın öncesi seviyeye ulaştığı belirtildi.