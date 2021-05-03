Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
AB Komisyonu'ndan 'seyahat kısıtlamasını kaldırma' önerisi
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere, AB tarafından onaylı aşıları yaptıran kişilere mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi.
Komisyon'dan yapılan açıklamada, AB ülkelerine giriş konusunda yalnızca zaruri gerekçesi bulunmayan ama sağlık durumu iyi olan kişilere değil, AB tarafından onaylanan aşıların uygulandığı herkese izin verilmesi gerektiği belirtildi.
Halihazırda 4 aşı AB'de onaylı
AB'de onaylı aşılar şu anda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson tarafından geliştirilenlerden oluşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Avrupa Birliği Son Dakika
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