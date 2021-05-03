Komisyon'dan yapılan açıklamada, AB ülkelerine giriş konusunda yalnızca zaruri gerekçesi bulunmayan ama sağlık durumu iyi olan kişilere değil, AB tarafından onaylanan aşıların uygulandığı herkese izin verilmesi gerektiği belirtildi.

Halihazırda 4 aşı AB'de onaylı

AB'de onaylı aşılar şu anda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson tarafından geliştirilenlerden oluşuyor.

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