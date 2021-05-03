Ekonomiyi durma noktasına getiren COVID-19 yasakları nedeniyle işsizliğin arttığı Hindistan'da mart ayında 7 milyon kişi daha işsiz kaldı.

Uzmanlar, koronavirüs vakalarının zirveleri gördüğü Hindistan'da kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle salgının mayıs ayında da ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini sürdüreceğini ifade ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, salgının yönetimine dair eleştirilerin odağı olurken, Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) dün tamamlanan Batı Bengal eyaletindeki seçimlerde kesinleşmemiş sonuçlara göre seçimi kaybettiği kaydediliyor.

Ülkede toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 368 bin 147 yeni COVID-19 vakasının saptanmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 925 bin 604'e yükseldi.

Son 24 saatte 3 bin 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 218 bin 959'a yükseldi. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 413 bin 642'ye çıktı.