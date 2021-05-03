Karar, tartışmalı uygulamaya ilişkin yapılan bir panel sonrası, tavsiyeler doğrultusunda alındı.

Panelde aslan, fil, gergedan ve leoparların avlanma, alım-satım ve kafeslerde tutulması meseleleri görüşüldü.

Çevre Bakanı Barbara Creecy, konuya ilişkin basın toplantısında, "Aslanları kafeste tutarak ve bakım yoluyla evcilleştirmeyi durdurmalı ve bunu tersine çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Henüz resmi olarak yürürlüğe girmeyen kararın, hükümet ile milyonlarca dolarlık "aslan yetiştirme" endüstrisini karşı karşıya getireceği belirtiliyor.

Kafeste avcı aslan yetiştiriciliği Güney Afrika'da uzun süredir tartışılan bir konu olarak gündemde.