Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: France 24
Güney Afrika'da kafeste aslan yetiştirilmesine yasak gündemde
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Güney Afrika, avlanma veya turistlerin evcilleştirmesi amacıyla kafeslerde aslanların yetiştirilmesini yasaklamayı planlıyor.
Karar, tartışmalı uygulamaya ilişkin yapılan bir panel sonrası, tavsiyeler doğrultusunda alındı.
Panelde aslan, fil, gergedan ve leoparların avlanma, alım-satım ve kafeslerde tutulması meseleleri görüşüldü.
Çevre Bakanı Barbara Creecy, konuya ilişkin basın toplantısında, "Aslanları kafeste tutarak ve bakım yoluyla evcilleştirmeyi durdurmalı ve bunu tersine çevirmeliyiz." ifadesini kullandı.
Henüz resmi olarak yürürlüğe girmeyen kararın, hükümet ile milyonlarca dolarlık "aslan yetiştirme" endüstrisini karşı karşıya getireceği belirtiliyor.
Kafeste avcı aslan yetiştiriciliği Güney Afrika'da uzun süredir tartışılan bir konu olarak gündemde.
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