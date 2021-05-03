Koalisyon güçlerinin açıklamasına göre, İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze ile saldırı düzenledi.

Yemen topraklarından Necran kentine gönderilen 2 bomba yüklü İHA ve 2 balistik füzenin imha edildiği ifade edilen açıklamada, güney bölgesine gönderilen 3'üncü İHA'nın da imha edildiği aktarıldı.

Husiler, Hamis Muşayt'ı hedef aldıklarını duyurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü ve Necran kentine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

"Kasıf-2" tipi 4 İHA ve 2 balistik füze ile gerçekleştirdikleri saldırıda hedefin tam isabetle vurulduğunu kaydeden Seri, bunun "karşı saldırılara ve Yemen'e yönelik devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" savundu.

Yemen'de neler oluyor?

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.