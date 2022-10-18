Lola adındaki kız, günü normal bir şekilde okulda geçirmişti.

Öğleden sonra eve dönmeyince babası polisleri aradı.

Akşamın ilerleyen saatlerinde kızın cesedi, 19. bölgedeki bir binanın dibinde, şeffaf bir plastik ambalaj kutusu bulundu.

Polis, Lola'yı elleri ve ayakları bağlı ve boynunda bir kesikle buldu, ancak bu hafta sonu yapılan otopside boğularak öldüğü belirlendi.

Ayaklarında da biri "0" diğeri "1" yazan iki not vardı.

Polis, basında Dahbia B olarak adlandırılan 24 yaşındaki Cezayir doğumlu bir kadını tutukladı.

Kadının kimliği, Cuma öğleden sonra Lola ile birlikte ana kapıdan girerken görüldüğü apartmanda çekilen bir güvenlik videosunda tespit edildi.

Ayrıca, Dahbia B'yi ve konteynırı arabasında götürdüğüne inanılan 43 yaşındaki bir adam da gözaltında.

Polis, 15 yaşından küçük bir kişinin işkence ve barbarlıkla öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Dahbia B'nin adli soruşturmaya tabi tutulması ve gözaltında tutulması bekleniyor.