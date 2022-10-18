Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Somali’de düzenlenen iki bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki habere göre, ilk patlama polis kontrol merkezinde, ikincisi ise Jajab bölgesinde idare merkezinin yakınında meydana geldi.
İki saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğu duyuruldu.
Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Etiketler: Somali
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