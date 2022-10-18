İtalyan Il Messaggero gazetesi, İtalya'nın, Rus gazının kesilmesi durumunda acil enerji tasarrufu planının bir parçası olarak bu kış sanayi üretimini 30 gün süreyle durdurabileceğini yazdı.

İtalya Enerji Bakanı Roberto Cingolani, AB'nin gelecek aylarda gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma planı konuşulurken söz konusu tedbiri önerdi.

Buna göre, Cingolani'nin planı iki ayrı varsayım kapsamında şekilleniyor. Birinci ihtimalde Rus gazının 1 Kasım itibarıyla tamamen kesilmesi bekleniyor ve bu doğrultuda endüstriyel sektörlerde tüketimin zorunlu azaltılması ile 31 günlük "karneyle dağıtım" yöntemi öngörülüyor.

İkinci senaryoda ise gaz tedariki 1 Ocak'ta kesiliyor. Bu senaryoda maliyetli olmasına rağmen endüstriyel üretimin tamamen durdurulması planlanmıyor.

İtalya, enerji tedariki kaynaklı maliyetler nedeniyle rekor seviyedeki enflasyonla mücadele ediyor.