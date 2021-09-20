Elysee Başkanlık Sarayı'ndan bir kaynak, Reuters'a AUKUS anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın haziran ayında Avustralya ile yaptığı 40 milyar euro değerinde denizaltı sözleşmesi hakkında ciddi şüpheler duymaya başladığını açıklayan kaynak, Emmanuel Macron'un Paris'te Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile yaptığı görüşmede sözleşmenin iptal edildiğine dair herhangi bir ipucu bulunmadığını da söyledi.

Kaynak ayrıca ABD'nin anlaşmayla ilgili hiçbir soruya cevap vermediğini de açıkladı.

Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "sırtımızdan vurulduk" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.