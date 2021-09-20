Pfizer/BioNTech'ten yapılan açıklamada, aşının faz 2 ve 3 çalışmalarında 5-11 yaş grubu çocuklarda daha önce 16-25 yaş grubunda gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi (antikor seviyesi) oluştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pfizer Başkanı Albert Bourla, ABD'de temmuzdan bu yana çocuklarda COVID-19 vakalarının yaklaşık yüzde 240 arttığını belirterek "Halk sağlığı aşılama ihtiyacını vurguluyor. Klinik deneme sonuçları 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü temel sağlıyor ve bu sonuçları acilen FDA'ya ve diğer yetkili makamlara sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin de kış mevsimi başlamadan önce okul çağındaki çocuklar için yetkili makamlara veri sundukları için mutlu olduklarını belirtti.

BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, 10 Eylül'de, 12 yaş altı çocuklar için COVID-19 aşısının üretimini hazırladıklarını; aşının aynı ancak daha az dozda olacağını açıklamıştı.