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Fransa'da yeni grev çağrısı
[Fotoğraf: AP]
Fransa'da emeklilik yasa tasarısına tepkiler sürüyor. Sendikalar ve meslek örgütleri 20 Şubat 'ta büyük gösteri için yeni çağrıda bulundu.
Fransa'nın yakın tarihinin en uzun süreli grevinde, sendikalar geri adım atmıyor.
6 Şubat 'ta bir kez daha seslerini yükselten sendikalar ve meslek örgütleri, yeni gösteri çağrısı yaptı.
O çağrıya göre, 20 Şubat'ta, ülke genelinde büyük grev ve gösteri yapılacak.
Bu, sendika ve meslek örgütlerinin 5 Aralık'tan bu yana yaptığı 10'uncu eylem olacak.
Söz konusu gösteri ve grev, emeklilik yasa tasarısının 17 Şubat 'ta Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanmasından 3 gün sonra gerçekleştirilecek.
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