Fransa'nın yakın tarihinin en uzun süreli grevinde, sendikalar geri adım atmıyor.

6 Şubat 'ta bir kez daha seslerini yükselten sendikalar ve meslek örgütleri, yeni gösteri çağrısı yaptı.

O çağrıya göre, 20 Şubat'ta, ülke genelinde büyük grev ve gösteri yapılacak.

Bu, sendika ve meslek örgütlerinin 5 Aralık'tan bu yana yaptığı 10'uncu eylem olacak.

Söz konusu gösteri ve grev, emeklilik yasa tasarısının 17 Şubat 'ta Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanmasından 3 gün sonra gerçekleştirilecek.