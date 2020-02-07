Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çalınan inek DNA testiyle bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
Galler'de yaşayan bir çiftçi kaybolan ineğinin peşine düştü. Komşu çiftlikte gördü; ancak geri alamadı. Bunun üzerine polise başvurdu. Böyle bir vakada ilk kez DNA testi kullanıldı, ineği komşunun çaldığı ortaya çıktı.
Britanya'ya bağlı Galler'de yaşayan bir çiftçi ineğini kaybetti. Komşusunun sürüsünde ineğini görünce iadesini istedi.
Komşu çiftçi, ineği görmediğini, hayvanın kendisine ait olduğunu öne sürdü.
Taraflar karakolluk oldu.
Polis cinayet vakası gibi olayı inceledi. DNA testi kullanıldı.
Kan örnekleri, yaklaşık 23 bin lira değerindeki ineğin, çalındığı çiftlikteki ineklerle akraba olduğunu ortaya koydu.
Hırsızlıkla suçlanan komşu çiftçi, mahkemede suçunu kabul etti.
Polis teşkilatı bu başarıyla "gurur" duyduğunu kaydetti.
Adaletin sağlanması için "yenilikçi yöntemler" kullanmaya kararlı olduklarını belirtti.
Etiketler: dna çalınan inekSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 16:53
Sıradaki Haber
ABD'de fırtına: 5 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz