Kararlarıyla Fransa'da tartışmaların odağında yer alan Cumhurbaşkanı Macron'a halkın duyduğu güven daha da azaldı.

Le Figaro Magazine dergisinde yayımlanan anket, Macron'un popülaritesindeki hızlı düşüşü gözler önüne serdi.

Buna göre, cumhurbaşkanı seçildiği 2017'nin mayısında halkın yüzde 66,6'sının güven duyduğu Macron'a güven oranı yüzde 24'e kadar geriledi.

[Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron | Fotoğraf: Reuters]

Anket, emeklilik reformuna yönelik grevlerin 2'nci ayını doldurmasının ardından yapıldı.

Macron'un, kendisine duyulan güveni daha da azaltması halinde, önceki Cumhurbaşkanı Hollande'ın rekorunu kırabileceği belirtiliyor.

Hollande'a duyulan güven yüzde 22 ile en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti.