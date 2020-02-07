Olayın, Çin’in Chongqing kentinde yaşandığı açıklandı.

Güvenlik görevlisi, her gün olduğu gibi, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkındaki valilik duyurusunu hoparlörden okudu.

Ancak bu kez mikrofonu kapatmayı unuttu.

Kısa bir süre sonra uyuyakalan güvenlik görevlisinin horultusu hoparlörle yayılarak karanlığın içinde yankılanmaya başladı.

Güvenlik görevlisi, çevreden rahatsız olup gelenler tarafından uyandırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan yorumlarda ise güvenlik görevlisinin horultusu depremle kıyaslandı.