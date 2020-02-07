Haber Giriş: Kaynak: Daily Star, Daily Express
Naklen horultu, mahalleyi uykusuz bıraktı
Çin'de koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri okuyan güvenlik görevlisi, mikrofonu açık unutup uyumaya başlayınca naklen horultu yayını yaptı.
Olayın, Çin’in Chongqing kentinde yaşandığı açıklandı.
Güvenlik görevlisi, her gün olduğu gibi, koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkındaki valilik duyurusunu hoparlörden okudu.
Ancak bu kez mikrofonu kapatmayı unuttu.
Kısa bir süre sonra uyuyakalan güvenlik görevlisinin horultusu hoparlörle yayılarak karanlığın içinde yankılanmaya başladı.
Güvenlik görevlisi, çevreden rahatsız olup gelenler tarafından uyandırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan yorumlarda ise güvenlik görevlisinin horultusu depremle kıyaslandı.
Etiketler: Horlama güvenlik görevlisi çinSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 16:12
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