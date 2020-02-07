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Libya halkı cuma namazında topraklarında huzur için dua etti
Bir yanda çatışma bölgelerinden kaçan halk diğer tarafta çatışma bölgelerinin dışında roketlerin düştüğü mahallelerde ölen insanlar. Libya halkı cuma namazında artık topraklarına huzur gelmesi için dua etti.
Libya'da sivil yerleşim alanlarına yapılan saldırılar halk için endişeyi artırıyor. Bir yanda çatışma bölgelerinden kaçan halk diğer tarafta çatışma bölgelerinin dışında roketlerin düştüğü mahallelerde ölen insanlar.
Libya halkı aylardır olduğu gibi bu cuma namazında da artık topraklarına huzur gelmesi için dua etti. Libya halkı cuma namazında topraklarında huzur için dua etti
Cuma sonrası okunan hutbede ortak mesaj: Sabır
Libyada resmi tatil olan cuma günleri sabah saatleri sokaklar bomboş.
Cephe hatlarından bile patlama sesleri gelmiyor, özlenen, beklenen ateşkes sanki gelmiş gibi.
Ama bu en azindan bugünler için bir hayal Libya halkına.
Kamera: Aykut Olgun
Etiketler: UMH trablus savaş Libya halife hafter cuma namazı çatışmaSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 09:49
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