Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 30 bin 303 artışla 3 milyon 963 bin 165'e yükseldi.

Son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle toplam can kaybı sayısı 89 bin 591'e çıktı.

4 milyon 321 bin kişi aşı oldu

Hastanelerde 3 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 969 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1480 artışla 269 bin 19'a ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 321 bin 474'e çıktı, bunlardan 2 milyon 102 bin 490'ına ikinci doz aşı vuruldu.