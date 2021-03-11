Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Twitter hesabından, Başbakan Hamed Bakayoko'nun tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakayoko, sağlık sorunları nedeniyle 18 Şubat'ta özel uçakla Paris'e gitmiş, 6 Mart'ta da deneysel bir kanser tedavisi için Fransa'dan Almanya'ya nakledilmişti.

Bakayoko'nun durumunun ağırlaşması üzerine Devlet Bakanı Patrick Achi "Geçici Başbakan" olarak görevlendirilmişti.

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan Bakayoko'nun bu görevine de hükümetten Tene Brahima Ouattara'nın vekalet edeceği aktarılmıştı.

Selefi de temmuzda hayatını kaybetmişti

Bakayoko'nun selefi, 31 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Amadou Gon Coulibaly de tedavi için gittiği Fransa'dan döndükten kısa süre sonra 8 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.

Coulibaly'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara, 3'üncü dönemine devam etme kararı alarak aday olmuş ve seçilmişti.