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Fransa'da son 24 saatte 3 bin 82 COVID-19 vakası tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 82 vaka görüldü.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı birkaç gün aradan sonra ilk kez 5 binin altında seyretti.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 82 artışla 281 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 635'e ulaştı.
COVID-19 nedeniyle 409'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 582 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu.
Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürüyor. COVID-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 olarak belirlendi.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
Etiketler: fransa koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 22:47
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