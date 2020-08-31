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Belarus'taki gösterilerde 173 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, cumhurbaşkanlığı seçimlerini protesto etmek için dün yapılan gösterilerde 173 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de protestoların başladığı günden bu yana 131 polisin yaralandığını, 28’inin ise hala hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.
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