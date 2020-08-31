Doğu Akdeniz'deki tansiyonu bilinçli olarak yükselten Yunanistan, silahlanma işine hız verdi.

Yunan basınının Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Atina ile Paris arasında savunma iş birliği anlaşması imzalanacak.

Buna göre 10 Eylül’de imzalanacak savunma iş birliği anlaşması ile Yunanistan, Fransa'dan 6'sı eski nesil 12 Rafale savaş uçağı satın alacak. Ayrıca Atina'nın Fransız fırkateynleri için de 2 buçuk milyar euro ödemesi bu anlaşma ile sağlanacak.

Fransa son olarak bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte tatbikat gerçekleştirmişti.

[Fransız ve Yunan kuvvetlerin Akdeniz'de düzenlediği tatbikattan bir kare. | Fotoğraf: Reuters]

Bölgedeki gerilimi tırmandıran Fransa, uzun süredir Yunan ordusuna silah satışı yapıyor. Paris, 2004 yılından bu yana envanterinde bulunan Rafale savaş uçaklarını uzun süre hiçbir ülkeye satamamıştı.