ABD'nin BAE Büyükelçilik Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, Gargaş'ın havalimanında İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile heyetteki diğer kişileri karşıladığı görülüyor.

İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasıyla ilgili görüşmeler yapacak heyeti taşıyan İsrail hava yolları El Al'a ait yolcu uçağı, bugün Tel Aviv'den havalandıktan sonra Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak Abu Dabi'ye ulaşmıştı.

[BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Tel Aviv'den gelen ABD ve İsrailli yetkililerle birlikte. 31 Ağustos 2020 / Abu Dabi | Fotoğraf: Reuters]

İsrailli ve ABD'li heyetin Abu Dabi'ye gerçekleştirdiği ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan 3'üncü Arap ülkesi oldu.