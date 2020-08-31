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İtalya'da vaka sayıları yeniden binin altında
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İtalya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 996 yeni vaka kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, dünden beri düşüş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısı bugün 996 olarak açıklandı. Ülke genelinde COVID-19 bulaşanların toplam sayısı 269 bin 214 oldu.
Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 35 bin 483’e yükseldi.
Aktif COVID-19 hasta sayısı 26 bin 78’e çıktı. Son günlerde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da yükselmeye başladı. Dünden bugüne 8 hasta daha yoğun bakıma alınırken, toplam sayı 94’e ulaştı.
İyileşenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak, 207 bin 653 oldu.
İtalya'da salgının başladığı şubattan bugüne kadar 8 milyon 644 bin 859 test yapıldı.
Etiketler: İtalya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:11
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