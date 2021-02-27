Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 02:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 kişide COVID-19 tespit edildi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 207 artışla 3 milyon 712 bin 20'ye yükseldi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da son 24 saatte 286 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 nedeniyle toplam can kaybı 86 bin 147'ye çıktı.
3 milyon 712 bin vaka tespit edildi
Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 207 artışla 3 milyon 712 bin 20'ye yükseldi.
Son 7 günde hastanelerde tedavi gören 9 bin 482 kişiden 1826'sı yoğun bakımda yatıyor. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 7,1'e yükseldi.
Yaşlı bakımevlerinde kalanların yüzde 80'i aşılandı
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yaşlı bakımevlerinde kalanların yüzde 80'inin ve 75 yaş üzeri insanların yüzde 25'inin aşılandığı belirtildi.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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