ABD Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon kapmış ama henüz hastaneye yatmamış, ciddi risk grubunda yer alan COVID-19 hastaları için, Indiana merkezli ilaç firması Eli Lilly'nin geliştirdiği antikor kombinasyonundan 100 bin doz sipariş verdiğini duyurdu.

Satın alınacak doz sayısı 1 milyonun üzerine çıkabilir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu ayın başında ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) acil kullanım izni alan firmadan alınacak 100 bin doz için 210 milyon dolar ödeneceği, kasım ayına kadar salgının seyrine bağlı olarak satın alınacak doz sayısının 1 milyonun üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Söz konusu antikor kombinasyonunun, Kasım 2020'de COVID-19 tedavisi için kullanım izni alan "bamlanivimab" ve "etesevimab" isimli ilaçların birleşiminden oluşan bir "monoklonal" antikor kokteyli olduğu kaydedildi.

Trump da aynı yöntemle tedavi edilmişti

Her iki ilaç da insan bünyesinin bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla savaşında doğal olarak ürettiği antikorların yapay kopyalarından oluşurken, antikor tedavi yöntemine, COVID-19'a yakalanan eski ABD Başkanı Donald Trump için de başvurulmuştu.