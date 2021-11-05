Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 849'a çıktı.

Koronavirüs saptanan kişi sayısı ise 9 bin 502 artışla 7 milyon 190 bin 334 oldu. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.

Son 1 haftada hastanede tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 arttı

Hastanelerde bin 99'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 718 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 314 bin 988'e ulaştı, 50 milyon 159 bin 648 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,4'ü tamamen aşılanmış oldu.