Fransa'da son 1 günde bin 502 vaka
Fransa'da, koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 502 yeni vaka tespit edildi. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 117 bin 849'a çıktı.
Koronavirüs saptanan kişi sayısı ise 9 bin 502 artışla 7 milyon 190 bin 334 oldu. COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,2 olarak açıklandı.
Son 1 haftada hastanede tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 arttı
Hastanelerde bin 99'u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 718 kişinin tedavisine devam ediliyor.
Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 17,18 arttı.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 314 bin 988'e ulaştı, 50 milyon 159 bin 648 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 74,4'ü tamamen aşılanmış oldu.
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