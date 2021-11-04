Hollanda'da De Volkskrant gazetesinin haberinde, Moskova muhabiri Tom Vennick'in oturumunun hafta başında iptal edildiği ve Rusya'dan sınır dışı edildiği duyuruldu.

Haberde, Rusya'nın karara, Vennick'in Moskova'da yaşadığı adresi zamanında bildirmemesini ve girişi denetime tabi bir bölgeye izinsiz girmesini gerekçe gösterildiği aktarıldı.

2025'e kadar Rusya'ya girmesi yasak

Rusya'yı terk etmek için 3 günlük süre verilen Vennick'in Ocak 2025'e kadar Rusya'ya girmesinin yasaklandığına dikkat çekildi.

De Volkskrant Genel Yayın Yönetmeni Pieter Klok, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden bu tür gerekçelerle oturumun iptal edilmezdi." yorumunu yaptı.

Klok, Rus hükümetinin neden böyle bir karar aldığının kendileri için "sır" olduğunu ifade etti.

"Hollanda için kabul edilemez"

Kararla ilgili Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Vennick'in oturumunun yenilenmemesinden "derin üzüntü" duyulduğunu açıkladı.

Açıklamada, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekilirken bir gazetecinin zorla sınır dışı edilmesinin "Hollanda için kabul edilemez" olduğu kaydedildi.

Rusya, ağustos ayında da BBC'den Sarah Rainsford'u sınır dışı etmişti.

Hollanda-Rusya ilişkileri gerildi

Hollanda hükümeti, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tutuyor.

Amsterdam Mahkemesi, geçen hafta, Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'dan Hollanda'ya sergilenmek üzere getirilen İskit altınlarının Kırım yerine Ukrayna'ya gönderilmesini onamıştı.