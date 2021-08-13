Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan BBC'nin Moskova muhabirine vize engeli
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya’da görev yapan BBC muhabirinin, İngiltere’nin Rus muhabirlere yönelik adımları nedeniyle vizesinin uzatılmadığı ve ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği açıklandı.
Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yer alan haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, BBC’nin Moskova Muhabiri Sarah Rainsford’un 31 Ağustos’ta sona erecek vizesini uzatmama kararı aldığı belirtildi.
Haberde, söz konusu adımın İngiltere’nin Rus muhabirlere yönelik tavrı nedeniyle alındığı ve Rainsford’un ay sonuna kadar ülkeyi terk etmesi gerektiği kaydedildi.
"İngiltere'yi daha önce uyardık"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Zaharova, İngiltere'yi bu konuda daha önce uyardıklarını belirterek, "Geçenlerde dışişleri bakanlığını ziyaret eden BBC temsilcilerine her şeyin ayrıntılarıyla anlatıldığını söyleyebilirim. Onların söyleyecek bir şeyleri olmalı.” dedi.
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