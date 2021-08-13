İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığı'nın bahçesini su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.