Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'yu sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü.
İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığı'nın bahçesini su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.
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