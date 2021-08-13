11 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı taştı. Sel önünde ne varsa sürükledi. Binalar yıkıldı, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Araçlar kibrit kutusu gibi sürüklendi.

Taşan Ezine Çayı, Bozkurt’ta önüne ne aldıysa Kastamonu`nun Abana sahilinde denize döktü. Deniz de çamur dalgalarıyla selin getirdiklerini sahile geri gönderdi. Mutfak tüpleri, terlikler, futbol topları, ilaçlar, ev eşyaları, bebek arabası tekerlekleri...

Sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çayın taştığı ilk anlar ve vatandaşların selden kaçış anı kaydedildi.

"Afet Bölgesi" ilan edildi

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerler, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.

Tüm kurumlar afetzedelere ulaşmak ve yaraları sarmak için seferber oldu. Bir yanda kapanan yolları açma çalışmaları diğer yanda mahsur kalanları kurtarma çabaları…

Evlerinde mahsur kalan yüzlerce kişi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Sahil Güvenliğe ait helikopterlerle kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türk Kızılay’a çeşitli kurumlardan binlerce personel alarm durumunda.