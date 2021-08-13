Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa Hipodromu'ndaki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa Hipodromu'nda ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Hipodromu'ndaki bir ahırda henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören görevliler, ahırda bulunan 24 atı tahliye etti.
Kısa sürede hipodromu ve çevresini saran dumanlar, zaman zaman içerideki görevlilere ve atlara zor anlar yaşattı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.
Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
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